Кудряшов договорился с «Антальяспором» о контракте на 1,5 года (NTVSpor)

Экс-защитник «Сочи» Федор Кудряшов может вернуться в Турцию. По информации NTVSpor, руководство «Антальяспора» договорилось с 32-летним игроком о контракте на полтора года.