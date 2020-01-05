НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемВинисиус отказался принять участие в тренировке «Реала»Брагин: я поменял свои взгляды на хоккей после работы с ЛарионовымМЧМ-2020. Никита Александров: У меня просто нет слов, мы сами отдали матч канадцамФазель:«Молодёжный чемпионат мира по хоккею-2023 пройдёт в Новосибирске и Омске несмотря на санкции ВАДА»«Играли до последней секунды». Лучший игрок сборной Казахстана в матче с Германией определил залог успехаВинисиус отказался принять участие в тренировке «Реала»Форвард «Реала» Винисиус Жуниор пока не провёл ни одного полного матча за «королевский клуб» и вместо того, чтобы цепляться зубами за предоставляемые шансы, начал спорить с тренерским штабом.рекламаМолодые российские хоккеисты уступили канадцам в драматичном финале чемпионата мираВ чешской Остраве завершился чемпионат мира по хоккею среди игроков, чей возраст не превышает 20 лет. В финале сборная Канады со счетом 4:3 победила сборную России и выиграла золотые медали.Россия задавила Норвегию в лыжах: первая гранд-победа Большунова («Тур де Ски»), у Устюгова и Непряевой – сереброУ лыжников завершилась самая изматывающая гонка сезона – «Тур де Ски». Со сверхуспешным итогом для нашей команды: победа и второе место у мужчин и серебро в женском турнире.Гол Джонса вывел «Ливерпуль» в 1/16 финала Кубка Англии«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии.Брагин о продолжении работы: ничего не хочу сейчасГлавный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что пока не готов обсуждать продолжение работы с командой.Шведы раскритиковали россиян после поражения в полуфинале МЧМ по хоккеюИгрокам сборной Швеции не понравилось, как Александр Хованов отпраздновал забитый гол.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 1Дерби КаунтиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго0 : 3Сент-ЭтьенЗавершёнЕще 12Весь футболрекламаДо золота не дотерпели 10 минутРепортаж о финале сборной России против канадцев (3:4) на молодежном чемпионате мира. Счастье было так возможно…НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Ковальчук планирует дебютировать за «Монреаль» в матче с «Виннипегом»Россиянин Илья Ковальчук собирается впервые выйти на лёд за «Монреаль Канадиенс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче против «Виннипег Джетс» 6 января.реклама