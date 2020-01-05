Винисиус отказался принять участие в тренировке «Реала»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор пока не провёл ни одного полного матча за «королевский клуб» и вместо того, чтобы цепляться зубами за предоставляемые шансы, начал спорить с тренерским штабом.