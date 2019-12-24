Забит Магомедшарипов обратился к Саиду Нурмагомедову

Лучший российский полулегковес, Забит Магомедшарипов, обратился со словами поддержки к своему другу и товарищу по команде, Саиду Нурмагомедову, который на турнире в Южной Корее проведет третий бой под баннером UFC.