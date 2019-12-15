Санчо стал самым молодым игроком, забившим 22 гола в Бундеслиге

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отметился голом в матче чемпионата Германии с «РБ Лейпциг» (3:3, второй тайм). Для него этот гол стал 22-м в Бундеслиге за все время.