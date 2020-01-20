Александра Горячкина обыграла Цзюй Вэньцзюнь в восьмой партии чемпионата мира по шахматам

Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами обыграла китаянку Цзюй Вэньцзюнь в восьмой партии матча за звание чемпионки мира по шахматам. Общий счет противостояния стал 4,5-3,5 в пользу россиянки.