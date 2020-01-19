НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на АПЛ 19 января 2020 годаРоналду – единственный игрок, забивший 15+ голов в 14 сезонах подряд в топ-лигах ЕвропыКокорин продолжает удивлять на тренировках «Зенита». Теперь забил в падении через себяДивизион Чернышёва победил по буллитам дивизион Харламова в матче за 3-е местоЭнгелс — о Ковальчуке: выставить 36-летнего форварда на трансфер — наилучший выход«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на АПЛ 19 января 2020 года«Ливерпуль» «Ливерпуль» уверенно возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги имея на своем счету 61 очко.реклама«Ливерпуль» забил в 22 матчах АПЛ со старта сезона. Последний раз это сделал «Арсенал»-01/02«Ливерпуль» встречается с «Манчестер Юнайтед» (1:0, перерыв) в матче 23-го тура АПЛ. Мерсисайдцы забили в каждой из 22 игр чемпионата Англии этого сезона.Макгрегор нокаутировал Серроне на турнире UFC 246Конор Магрегор, боец UFC из Ирландии, смог одолеть уроженца США Дональда Серроне в рамках чемпионата UFC 246, прошедшего в американском городе Лас-Вегас.Овечкин вышел на второе место в гонке снайперов НХЛ«Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс»: 6:4. Героем встречи стал россиянин Александр Овечкин, форвард второй раз подряд забил три шайбы.«Барселона» обыграла «Гранаду» в первом матче после смены тренераВ Барселоне завершился 20-го тура испанской Примеры. «Барселона» на своем поле обыграла «Гранаду» со счетом 1:0. Единственный мяч на 76-й минуте забил Лионель Месси.Большунов выиграл гонку преследования на 15 км в Нове-МестоВ Чехии завершилась гонка преследования на 15 км классическим стилем среди мужчин на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место. Победу одержал россиянин Александр Большунов.рекламаКанадская фигуристка чуть не осталась без волос во время выступления (фото)В одном из моментов проката фигуристка волосами зацепилась за костюм партнера.