«Тоттенхэм» – «Челси». 22.12.2019. Прогноз и ставки на матч

Жозе Моуринью предстоит очередной матч против своей бывшей команды. На этот раз в гости к «Особенному» пожалует «Челси» с Фрэнком Лэмпардом. Вытеснит ли «Тоттенхэм» «Челси» из топ-4?