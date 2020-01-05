Дмитрий Квартальнов: «Два периода „Трактор“ нас переигрывал. Гол в третьем периоде перевернул игру»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Трактором» (4:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. – В общем-то, «Трактор» нас переигрывал все два периода.