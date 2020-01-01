В ТОП-50 самых перспективных игроков мира нет представителей «Зенита», зато есть ЦСКА и «Краснодара»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список 50 лучших молодых игроков (не старше 21 года) 2019 года. В него вошли четыре игрока Российской премьер-лиги.