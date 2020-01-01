НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЛэмпард обозначил главную трансферную цель «Челси»Алина Загитова с сестрой Сабиной станцевали «Макарену»Радулов о «Зимней классике»: «Не мог представить, что будет столько болельщиков. Побольше бы таких игр»Бетербиев не хочет проводить бой в Китае по политическим причинамРоссия подсобила. Определился соперник сборной Казахстана в матчах за выживание МЧМ-2020Лэмпард обозначил главную трансферную цель «Челси»Форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха по-прежнему интересен руководству «Челси», о чем сообщает The Times.рекламаРоссия обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккеюВстреча завершилась со счетом 3:1 в пользу отечественной сборной. Сборная России обыграла команду Швейцарии в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею.В ТОП-50 самых перспективных игроков мира нет представителей «Зенита», зато есть ЦСКА и «Краснодара»Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список 50 лучших молодых игроков (не старше 21 года) 2019 года. В него вошли четыре игрока Российской премьер-лиги.Россиянин выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»Победителем гонки «Тур де Ски» стал российский лыжник Александр Большунов. Второе место также занял спортмен из России Сергей Устюгов. Турнир прошел в итальянском Тоблахе.Хоккеисты «Адмирала» начинают выездную серию матчейСезон КХЛ приморская хоккейная команда «Адмирал» продолжит в новом году выездной серией из четырёх матчей. Первый матч серии состоится 3 января в Омске против местного «Авангарда».Ибрагимович прилетел в Милан. Болельщики приветствовали Златана кричалкамиШведский лев вернулся спасать «россонери».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 15:00Чемпионшип АнглииДерби Каунти— : —БарнслиНачало в 14:45Чемпионшип АнглииСуонси— : —ЧарльтонНачало в 14:45Весь футболрекламаПанарин стал третьей звездой матча «Эдмонтон» — «Рейнджерс»Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Эдмонтон Ойлерз".НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир