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«Никакой он не сбитый летчик». Карпина назвали лучшим тренером первой части сезона РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сошлись в выборе лучшего тренера по итогам 19-ти туров чемпионата России. — Безусловно, [Валерий] Карпин.
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Два дня до старта. Как фигурист Дмитрий Алиев готовится к чемпионату России

Новогодний подарок всем любителям фигурного катания — послезавтра в Красноярске начнется первый соревновательный день чемпионата России. Откроют турнир мужчины-одиночники.
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НХЛ. Записи матчей

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02:47:15
Вегас — Колорадо
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02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
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02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
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02:44:33
Виннипег — Монреаль
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02:37:31
Нэшвилл — Аризона
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02:39:15
Оттава — Баффало
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02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
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02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:47:35
Бостон — Вашингтон
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02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
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02:35:12
Миннесота — Калгари
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02:42:33
Торонто — Каролина
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