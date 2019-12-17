Дубль Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Удинезе»

Подошли к концу три матча 16-го тура Серии А. «Ювентус» ожидаемо одержал победу над «Удинезе». Все вопросы о победителе этой встречи бьянконери сняли еще в первом тайме.