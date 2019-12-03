НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Спартак» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Артема ДзюбыСемак рассказал, откуда у Кокорина деньги на рестораныОбгон Квята на сломанном болиде вошел в официальную десятку лучших моментов Гран-при Абу-ДабиWADA не проверит пробы российских спортсменов из-за изменения данныхЕмельяненко ответил на вызов Чахкиев: «Надевай перчатки ММА и выходи в клетку»«Спартак» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Артема ДзюбыМосковский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные кричалки фанатов команды в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.рекламаВидеотрансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» покажут онлайн«Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм» на «Олд Траффорд» в 15-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча пройдет 4 декабря и начнется в 22:30 по московскому времени.«Когда-нибудь Прови будет обладателем «Норрис Трофи» - своей игрой в текущем сезоне Проворов повергает американцев в изумлениеЕсли заброшенной в субботу шайбы Ивана Проворова в стиле Бобби Орра в ворота «Монреаль Канадиенс» вам было недостаточно, дабы убедиться в том, что он является более раскрепощенным и уверенным в своих силах хоккеистом, нежели был в прошлом сезоне, это должен был сделать первый период вторничного поединка против «Мэйпл Лифс», - пишет авторитетное издание The Philadelphia Inquirer.Уверенное выступление Фуркада, который выиграл индивидуальную гонку даже со штрафной минутойФранция оккупировала весь пьедестал.UEFA объявил процедуру жеребьевки Лиги наций – 2020/21МОСКВА, 4 декабря/ Радио Sputnik. Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал процедуру жеребьевки Лиги наций.Трусова – фаворит, но первой может стать Кихира, а последней – Загитова. Оптимистичный и пессимистичный прогнозы на Финал Гран-приВ четверг 5 декабря в Турине начнутся разборки лучших фигуристок сезона-2019/20.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Чемпионат АнглииАрсенал— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 15:15Кубок Италии1/16 ФиналаПарма— : —ФрозинонеНачало в 12:00Кубок Италии1/16 ФиналаКальяри— : —СампдорияНачало в 15:00Кубок Турции1/16 ФиналаКыркларелиспор— : —Газиантеп ББНачало в 05:00Кубок Турции1/16 ФиналаКайсериспор— : —МанисаНачало в 06:30Кубок Турции1/16 ФиналаАлтынорду— : —ДенизлиспорНачало в 08:30Кубок Турции1/16 ФиналаРизеспор— : —СамсунспорНачало в 10:30Еще 1Весь футболрекламаАлександра Емельяненко нокаутировал чеченский боец Арби Мадаев, видео 2017Александр после победы над стронгменом Кокляевым говорил, что побьёт любого. Похоже, это не совсем так.НХЛ. Записи матчейАнахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир