На Кубке мира по биатлону в Хохфильцене стартовала женская эстафета

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На первом этапе от сборной России будет бежать Кристина Резцова.рекламаКоманда Тутберидзе резко ответила Тарасовой и Плющенко на критику ЗагитовойРанее Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко высказались о приостановлении профессиональной карьеры Загитовой, что не понравилось ее тренерам.Хоккейная сборная России обыграла Чехию в матче Кубка Первого каналаСборная команда России по хоккею выиграла у чехов в матче Кубка Первого канала, победу россияне одержали с серии буллитов, сообщает Газета.ru.Александр Логинов: «Я доволен, что нахожу свою хорошую форму, и буду дальше стараться показывать такие результаты»Российский биатлонист Александр Логинов после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене отметил, что пока бороться с норвежцем Йоханнесом Бе очень сложно.Шлеменко задушил экс-бойца UFC Бранча на турнире в ЕкатеринбургеБывший чемпион Bellator Александр Шлеменко победил экс-чемпиона WSOF в двух дивизионах Давида Бранча в главном поединке турнира RCC 7, который проходил в Екатеринбурге.Слуцкий заявил, что никогда не возглавил бы «Спартак»Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий признался, что не возглавил бы «Спартак». «Возглавить «Спартак» было бы неправильно.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииЛестер1 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед2 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииГранада1 : 2ЛевантеЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад2 : 2БарселонаЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБавария6 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 1Унион (Берлин)ЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииБрешиа3 : 0ЛеччеЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаЦСКА перейдет под государственный контрольГосударственная корпорация ВЭБ получит 75 процентов акций футбольного клуба ЦСКА, сообщил глава компании Игорь Шувалов в пятницу, 13 декабря.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ржига о санкциях WADA в адрес России: «Ваш игрок тоже попался на чемпионате мира»Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал поражение от команды России (3:4 Б) на Кубке Первого канала. – Что не получилось в первом периоде, который был проигран 0:2?рекламаЗибанеджад — о своём и Панарина вкладе в победу: вроде как это наша обязанностьНападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3) ответил на вопрос, не смущает ли его, что пять шайб «синерубашечников» из шести пришлись на долю всего двух человек в команде.