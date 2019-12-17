На Кубке мира по биатлону в Хохфильцене стартовала женская эстафета

Зибанеджад — о своём и Панарина вкладе в победу: вроде как это наша обязанность

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3) ответил на вопрос, не смущает ли его, что пять шайб «синерубашечников» из шести пришлись на долю всего двух человек в команде.