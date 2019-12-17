На Кубке мира по биатлону в Хохфильцене стартовала женская эстафета

На этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стартовала женская эстафета. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь. На первом этапе от сборной России будет бежать Кристина Резцова.