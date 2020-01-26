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Трамп назвал «ужасной» новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новости о гибели в авиакатастрофе американского баскетболиста, пятикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Коби Брайанта.

Сборная России по биатлону установила свой антирекорд по числу гонок без медалей на КМ

Российские биатлонисты установили свой антирекорд по количеству гонок без медалей подряд на этапах Кубка мира. В женском масс-старте на этапе КМ в Поклюке на подиум не смогла попасть ни одна россиянка.
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