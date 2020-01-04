Сборная Казахстана понесла существенную потерю перед вторым матчем с Германией за выживание на МЧМ-2020

В первом матче утешительного раунда чемпионата мира среди молодежи с Германией нападающий сборной Казахстана Руслан Демин получил травму верхней части тела ещё во втором периоде, пишет Sports.kz.