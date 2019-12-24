Старых заменит Воронину на январских этапах Кубка мира по биатлону

В составе женской сборной России по биатлону произойдут изменения в преддверии январских этапов Кубка мира. Так, вместо Татьяны Ворониной в заявку войдёт лидер общего зачета Кубка IBU Ирина Старых.