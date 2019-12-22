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«Лацио» обыграл «Ювентус» и в пятый раз в истории стал обладателем Суперкубка Италии

«Лацио» нанес поражение «Ювентусу» в матче за Суперкубок Италии. В начале первого тайма Луис Альберто из штрафной площади отправил мяч в сетку ворот соперника после передачи Сергея Милинковича-Савича.

У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лаборатории

У Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко.
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