Дмитрий Васильев о результатах масс-стартов в Поклюке: Все очень плачевно. У меня нет оптимизма перед чемпионатом мира

Сегодня в Поклюке состоялись заключительные гонки перед чемпионатом мира, который пройдет с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия). В обоих масс-стартах российская сборная осталась без медалей.