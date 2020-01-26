НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Тоттенхэм» ведёт переговоры о трансфере БэйлаКацалапов и Синицына сенсационно стали чемпионами ЕвропыУступившая россиянам фигуристка попыталась забраться на первую ступень пьедестала (видео)«Первая. Остальные – за ней!» Олимпийская чемпионка о победе Непряевой в этапе Кубка мираВладимир Драчев: «Вместо сбора Елисеев и Юрлова участвовали в коммерческих стартах. А нужно ли им это было? После сезона – пожалуйста»«Тоттенхэм» ведёт переговоры о трансфере БэйлаРуководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» до закрытия зимнего трансферного окна хочет приобрести нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Клубы уже начали переговоры, сообщает Daily Express.рекламаРоссийский биатлон совсем забыл про медали. Такого провала ещё никогда не было!Сборная России в последней гонке этапа Кубка мира в Поклюке вновь осталась без наград. Уже 26-й раз подряд. ГОНКИ ДНЯ: *** 14:15 мск.Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате ЕвропыРоссийские фигуристки заняли весь призовой пьедестал в одиночном катании на чемпионате Европы в Австрии. Золото завоевала Алена Косторная. 16-летняя спортсменка показала результат 240,81 балла.Президент «Млады Болеслав»: «Благодарю Комличенко за голы»Президент чешского клуба «Млада Болеслав» Йозеф Дуфек выразил слова благодарности российскому форварду Николаю Комличенко, который в субботу официально перешел в московское «Динамо».Вратарь «Магнитки» Кошечкин пропустил 4 шайбы к 33-й минуте и был заменен в игре с «Авангардом»Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин не доиграл до конца матч чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:5, второй период).Лингард впервые за год забил за «МЮ» в английском турнире. У Джонса первый гол с 2014-гоПолузащитник Джесси Лингард забил третий гол «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка Англии с «Транмером» (5:0, перерыв).ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад2 : 0МальоркаИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ЛеганесЗавершёнЧемпионат ИспанииСельта0 : 0ЭйбарЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииВердер0 : 3ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБайер3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ИталииИнтер1 : 1КальяриЗавершёнЧемпионат ИталииПарма2 : 0УдинезеЗавершёнЕще 4Чемпионат ФранцииЛион3 : 0ТулузаЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаНемков хочет нокаутировать Бейдера в День ПобедыРоссийский боец Вадим Немков прокомментировал анонс поединка с американцем Райаном Бейдером за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.Дмитрий Васильев о результатах масс-стартов в Поклюке: Все очень плачевно. У меня нет оптимизма перед чемпионатом мираСегодня в Поклюке состоялись заключительные гонки перед чемпионатом мира, который пройдет с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия). В обоих масс-стартах российская сборная осталась без медалей.рекламаАлена Косторная: «Ожидала от ЧЕ чего-то большего»Российская фигуристка Алена Косторная поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате Европы, где она заняла первое место.Белозёров назвал шестерых биатлонистов, которые отправятся на сбор перед ЧМСтарший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, кто отправится на сбор перед чемпионатом мира в итальянском Антхольце.Россиянин Елистратов завоевал золото на дистанции 3000 м на ЧЕОлимпийский чемпион Семен Елистратов стал победителем на дистанции 3000 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в венгерском Дебрецене.