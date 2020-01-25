НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Тоттенхэм» ведёт переговоры о трансфере БэйлаРоссийские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате ЕвропыСтепанова не дала француженке Пападакис забраться на первую ступень пьедесталаУкраинка Пидгрушная рассказала, за что аннулировали результат ее команды в смешанной эстафетеБорец нокаутировал одного из лучших ударников в истории UFC. Он хочет доминировать, как Хабиб«Тоттенхэм» ведёт переговоры о трансфере БэйлаРуководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» до закрытия зимнего трансферного окна хочет приобрести нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Клубы уже начали переговоры, сообщает Daily Express.реклама🥇 Непряева выиграла классический спринт на этапе Кубка мира в ОберстдорфеСегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе прошел женский спринт классическим стилем. Победу одержала россиянка Наталья Непряева.Триумф фигуристов в Граце: россияне взяли 10 медалей из 12 возможныхНа чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии завершилась соревновательная часть. Нашим спортсменам есть чем, гордиться. Победа во всех четырех дисциплинах!Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Логинов – 13-й, Елисеев – 22-йНорвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в масс-старте на этапе Кубка мира в Поклюке, Александр Логинов – 13-й.Сын футболиста и рекордсмен чемпионата Чехии. Кто переходит в «Динамо»«СЭ» рассказывает о потенциальном новичке московского клуба.Александр Медведев: «Договоренности между „Зенитом“ и „Сочи“ по аренде Кокорина остаются в силе»Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал участие нападающего Александра Кокорина в товарищеском матче против «Зальцбурга».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ЛеганесИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииСельта— : —ЭйбарНачало в 08:00Чемпионат ИспанииХетафе— : —БетисНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииВердер— : —ХоффенхаймНачало в 09:30Чемпионат ГерманииБайер— : —Фортуна ДюссельдорфНачало в 12:00Чемпионат ИталииИнтер1 : 0КальяриИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииПарма— : —УдинезеНачало в 09:00Еще 4Чемпионат ФранцииЛион— : —ТулузаНачало в 09:00Еще 2Весь футболрекламаКоманда Тихоокеанского дивизиона стала лучшей на Матче звезд НХЛВ американском Сент-Луисе прошел звездный уик-энд НХЛ, который завершил турнир между командами дивизионов лиги. Его победителем стали хоккеисты Тихоокеанского дивизиона.Бой Редкача против Дэнни Гарсии покажет телеканал «Интер»33-летний украинский полусредневес Иван Редкач (23-4-1, 18 KO) проведет поединок против 31-летнего американца Дэнни Гарсии (35-2-0, 21 KO), который состоится в ночь на 26 января на арене Barclays Center, Бруклин, Нью-Йорк (США).рекламаГретцки считает, что Овечкин может стать лучшим снайпером в истории НХЛЛучший бомбардир и снайпер в истории НХЛ канадец Уэйн Гретцки считает, что российскому форварду "Вашингтона" Александру Овечкину по силам опередить его по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.