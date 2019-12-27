НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСульшер объяснил отсутствие Погба в матче с «Бернли»Капитан молодежной сборной Канады извинился перед российской командойПоборемся за выживание. Сборная Казахстана разгромлена действующими чемпионами мира на МЧМ-2020Медведева выступит с показательным номером, несмотря на снятие с чемпионата РоссииНепряева единственной из россиянок пробилась в четвертьфинал спринта на «Тур де Ски»Сульшер объяснил отсутствие Погба в матче с «Бернли»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер объяснил, почему Поль Погба пропустил матч чемпионата Англии против «Бернли».рекламаРоссийские хоккеисты уступили США на молодежном чемпионате мира в ЧехииМолодежная сборная России по хоккею уступила команде США со счетом 1:3 в матче группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Матч прошел в чешской Остраве.Емельяненко посвятил победу над Джексоном своей дочери-именинницеРоссийский боец ММА Федор Емельяненко посвятил победу над американцем Куинтоном Джексоном своей дочери Василисе, у которой сегодня день рождения, сообщает ТАСС.«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед»«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в домашнем матче 20-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет на 52-й минуте открыл Серхио Агуэро.Он начинал у Сульшера, забивал «Зениту», в 19 бил рекорды ЛЧ. А теперь «Боруссия» украла его у «Юве»Свершилось! 19-летний нападающий «Ред Булл Зальцбург» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию». Контракт подписан до 30 июня 2024 года.Роналду обновил рекорд по количеству премии Globe Soccer AwardsНападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, стал обладателем престижной награды Globe Soccer Awards.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал1 : 2ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииЛиверпуль1 : 0ВулверхэмптонЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Сити2 : 0Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЧемпионат ТурцииСивасспор1 : 0ГезтепеЗавершёнЧемпионат ТурцииАланьяспор2 : 1КоньяспорЗавершёнЕще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 1БлэкбернЗавершёнЧемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Халл СитиЗавершёнЕще 9Первая лига АнглииГиллингем1 : 0РочдейлЗавершёнЕще 10Весь футболрекламаЛасицкене, Сидорова и Шубенков обратились с открытым письмом к ВФЛАРоссийские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков обратились с открытым письмом к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир На матче «Салават Юлаев» – «Амбри-Пиотта» сложилась нестандартная ситуацияНакануне вечером «Салават Юлаев» провёл первый матч Кубка Шпенглера. Соперником юлаевцев стал швейцарский ХК «Амбри-Пиотта».реклама