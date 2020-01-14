Бартомеу об отставке Вальверде: «Мне хотелось бы поступить по-другому»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал, как принималось решение об отставке Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды. «Мы провели с Эрнесто два с половиной года.