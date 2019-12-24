НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемОзил оплатил 219 операций для нуждающихся детей по всему мируОКР отреагировал на решение РУСАДА обжаловать отстранение РоссииОвечкин не удержался и опять полез в драку (Видео)Кадыров: не сомневаюсь, что выиграю у Емельяненко, проигрывать не хочуНурмагомедова назвали одним из лучших бойцов десятилетия в MMAОзил оплатил 219 операций для нуждающихся детей по всему мируПолузащитник «Арсенала» Месут Озил сделал 219 пожертвований на операции для детей по всему миру. О своей благотворительной деятельности 31-летний футболист сообщил в инстаграме.рекламаОвечкин побывал на рождественском вечере президента СШАКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией посетили рождественский вечер президента США Дональда Трампа.СБР утвердил состав сборных на январские этапы Кубка мираПрезидент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил об утверждении составов женской и мужской сборных на январские этапы Кубка мира.Нурмагомедов обвинил чиновников в отстранении России от Олимпиады«Они не должны были допускать, чтобы отстранение это так далеко зашло.МЧМ-2020. Журавлёв, Хованов и Подколзин вошли в состав молодёжной сборной РоссииСтал известен молодежной сборной России на МЧМ-2020, который пройдёт в Чехии с 26 декабря по 5 января.Агент Смолова: «После „Локомотива“ мы будем или в Америке, или в Китае»Герман Ткаченко, агент форварда «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, рассказал о планах своего клиента на будущее. — Неделю назад разговаривал с Хиддинком, он звал в аренду в «Фейеноорд».ФутболХоккейБаскетболЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс— : —УимблдонНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаВынесенный матч КХЛ в Швейцарии посетили 4527 зрителяВ Давосе проходит вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир Норвежцы победили в командном лыжном спринте в Планице, россияне не отобрались в финалНорвежцы Синдре Бьёрнестад Скар и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения). В финале они пробежали дистанцию за 16 минут 54,52 секунды.реклама«Лезешь во все дыры». Тихонов посоветовал Губерниеву сменить биатлон на реалити-шоуЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг резкой критике комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева и посоветовал ему сменить биатлон на реалити-шоу.