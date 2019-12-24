Агент Смолова: «После „Локомотива“ мы будем или в Америке, или в Китае»

Герман Ткаченко, агент форварда «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, рассказал о планах своего клиента на будущее. — Неделю назад разговаривал с Хиддинком, он звал в аренду в «Фейеноорд».