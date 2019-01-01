Клопп ответил на вопрос, может ли «Ливерпуль» побить рекорд «Арсенала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, может ли его команда побить рекорд «Арсенала» в виде 49 матчей Премьер-лиги без поражений.