Екатерина Гамова: «Не обидно за Загитову, мне ближе Медведева»

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова рассказала о том, кто из фигуристок ей больше всего нравится. — Насколько я знаю, вы следите за фигурным катанием.