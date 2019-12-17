Антон Бабиков: «Мы в последние годы только и делаем, что уничтожаем себя как команду»

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о своем физическом и психологическом состоянии после отъезда из расположения сборной России в Эстерсунде на 1-м этапе Кубка мира.