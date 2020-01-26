Лингард после гола «Транмеру»: «Я был не в лучшей форме»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился эмоциями после разгрома «Транмера» (6:0) в Кубке Англии. «Я был не в лучшей форме [в последнее время]. Всегда здорово забить и помочь команде.