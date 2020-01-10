«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба

Руководство «Барселоны» собирается пересмотреть контракты своих футболистов.Это связано с тем, что защитник Жерар Пике участвует в посторонних проектах, из-за чего часто отлучается из расположения команды.Каталонский клуб запретит футболистам команды заниматься любой другой профессиональной деятельностью без специального разрешения.