Агент Кокорина: Александр не собирается переходить в «Сочи»

Агент нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил о том, что его клиент не собирается переходить в "Сочи". Об этом сообщает "Фонтанка".