Фанат «Спартака»: Дзюба дал повод, чтобы в фанатском движении закручивали гайки

А. Емельяненко пообещал сломать Чахкиеву руку в бою по правилам MMA

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как стал бы действовать в возможном поединке с олимпийским чемпионом по боксу Рахимом Чахкиевым.