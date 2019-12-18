Антон Шипулин: «Уверен, что Малышко себя еще проявит. А пока заменить Диму не на кого»

Олимпийский чемпион, депутат Госдумы Антон Шипулин поделился мнением о выступлениях Дмитрия Малышко на Кубке мира в этом сезоне. «Давайте честно на эту тему поговорим.