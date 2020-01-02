Кейта не поможет «Ливерпулю» в матче с «Эвертоном»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о характере и степени серьезности травмы полузащитника Наби Кейта, который не смог принять участия во встрече чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед» (2:0).