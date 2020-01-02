Названы полуфинальные пары в Молодежном ЧМ по хоккею

Стали известны пары, которые встретятся в полуфинале Молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает РИА Новости. Так, Россия сыграет со Швецией, а Финляндия встретится с Канадой.