НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемХоланн перешёл в дортмундскую «Боруссию»Медведева выступит с показательным номером, несмотря на снятие с чемпионата РоссииВяльбе оценила результат Непряевой в спринте на «Тур де Ски»Келли Пике отписалась от Квята в «Инстаграме» и удалила почти все фото с нимВФЛА ответит на письмо Ласицкене, Сидоровой и Шубенкова 30 декабряХоланн перешёл в дортмундскую «Боруссию»«Боруссия» из Дортмунда объявила о переходе из австрийского «Зальцбурга» 19-летнего норвежского нападающего Эрлинга Холанна. Новость о переходе опубликовал официальный сайт клуба.рекламаКанадцы и их капитан принесли россиянам извиненияМолодежная сборная России разгромила канадских сверстников со счетом 6:0 в матче чемпионата мира среди хоккеистов, чей возраст не превышает 20 лет.Емельяненко победил Джексона нокаутом в своем последнем бою в ЯпонииВ японской Сайтаме в рамках турнира Bellator состоялся главный бой вечера между российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном.«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» благодаря голу Мане"Ливерпуль" одолел "Вулверхэмптон" в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).Украинский футболист Яремчук: не поехал бы в «Зенит» и за €5 млн в годНападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины по футболу Роман Яремчук заявил, что в любом случае отказался бы от предложения петербургского «Зенита». «Поехал ли бы в «Зенит» за €5 млн евро в год?Роналду признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer AwardsНападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииМанчестер Сити1 : 0Шеффилд ЮнайтедИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииАрсенал1 : 2ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииЛиверпуль1 : 0ВулверхэмптонЗавершёнЧемпионат ТурцииСивасспор1 : 0ГезтепеЗавершёнЧемпионат ТурцииАланьяспор2 : 1КоньяспорЗавершёнЕще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 1БлэкбернЗавершёнЧемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Халл СитиЗавершёнЕще 9Первая лига АнглииГиллингем1 : 0РочдейлЗавершёнЕще 10Весь футболрекламаОвечкин обогнал Селянне, Кузнецов забросил шикарную шайбу, Панарин оформил ассистентский хет-трикГолы Гурьянова и Свечникова, ассисты Малкина и Орлова, буллит Радулова — в обзоре игрового дня НХЛ.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир