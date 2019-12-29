НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемХоланн перешёл в дортмундскую «Боруссию»Ласицкене, Сидорова и Шубенков направили открытое письмо в ВФЛАОвечкин выстрелил и обогнал великого Селянне. До суперрекорда НХЛ — две легенды и 18 головАлексей Слепов: «В критерии отбора в сборную России не заглядывал и не буду»Келли Пике отписалась от Квята в «Инстаграме» и удалила почти все фото с нимХоланн перешёл в дортмундскую «Боруссию»«Боруссия» из Дортмунда объявила о переходе из австрийского «Зальцбурга» 19-летнего норвежского нападающего Эрлинга Холанна. Новость о переходе опубликовал официальный сайт клуба.рекламаВице-президент ФХР: «Не снявший шлем под гимн РФ канадец расстроился»Вице-президент Федерации хоккея России Игорь Тузик прокомментировал инцидент, который произошел после матча молодежных сборных РФ и Канады.Федор Емельяненко отправил соперника в нокаут в первом раундеБоец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко вышел на ринг американцем Куинтоном Джексоном. Российский спортсмен отправил соперника в нокаут в первом же раунде.🦁 «Челси» вырвал победу над «Арсеналом», забив на 83-й и 87-й минутах – 2:1В 20-м туре Премьер-лиги «Арсенал» проиграл «Челси». Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. Таблица Премьер-лиги Статистика Премьер-лигиНепряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»Бронзовая медаль, завоёванная в спринтерской гонке, позволила российской лыжнице Наталье Непряевой возглавить общий зачёт «Тур де Ски».Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой на ЧРФигуристка Евгения Медведева досрочно закончила тренировку перед произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль1 : 0ВулверхэмптонИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииАрсенал1 : 2ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииСивасспор1 : 0ГезтепеЗавершёнЧемпионат ТурцииАланьяспор2 : 1КоньяспорЗавершёнЕще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 1БлэкбернЗавершёнЧемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Халл СитиЗавершёнЕще 9Первая лига АнглииГиллингем1 : 0РочдейлЗавершёнЕще 10Весь футболреклама