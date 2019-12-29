Холанн перешёл в дортмундскую «Боруссию»

«Боруссия» из Дортмунда объявила о переходе из австрийского «Зальцбурга» 19-летнего норвежского нападающего Эрлинга Холанна. Новость о переходе опубликовал официальный сайт клуба.