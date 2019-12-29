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Чемпионат Англии
Ливерпуль
1 : 0
Вулверхэмптон
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Англии
Арсенал
1 : 2
Челси
Завершён
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
 : 
Шеффилд Юнайтед
Начало в 13:00
Чемпионат Турции
Сивасспор
1 : 0
Гезтепе
Завершён
Чемпионат Турции
Аланьяспор
2 : 1
Коньяспор
Завершён
Еще 2
Чемпионшип Англии
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
Блэкберн
Завершён
Чемпионшип Англии
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Халл Сити
Завершён
Еще 9
Первая лига Англии
Гиллингем
1 : 0
Рочдейл
Завершён
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