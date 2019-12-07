Джошуа взял реванш в поединке с Руисом

Британский спортсмен Энтони Джошуа вернул титул чемпиона WBA в матче-реванше против американца Энди Руиса. Бой состоялся в Саудовской Аравии на арене Diriyah Arena на вечере профессионального бокса.