Конор Макгрегор: «За бой с Серроне планирую заработать 80 миллионов долларов»

Ирландский боец Конор Макгрегор рассказал, что планирует заработать 80 миллионов долларов за бой с Дональдом Серроне. Их встреча состоится на турнире UFC 246. «Денег хватит до конца жизни».