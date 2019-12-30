Кубок Шпенглера. «Салават Юлаев» сыграет с финским «ТПС»

"Салават Юлаев" в рамках второго тура Кубка Шпенглера в швейцарском Давосе сыграет с финским "ТПС". Для финского клуба это первый матч на турнире.