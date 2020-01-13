Слуцкий назвал Путина самым влиятельным человеком в российском футболе

По словам главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого, когда глава государства Владимир Путин говорит, что мы должны больше заниматься воспитанием собственных спортсменов, это автоматически становится сигналом для всех видов деятельности.