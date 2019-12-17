Петр Ян вызвал на бой чемпиона UFC: Я не опасаюсь его борьбы, хочу пять раундов драться с ним

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян вызвал на бой чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Генри Сехудо и объяснил, чем важна его победа нокаутом над Юрайей Фабером.