Медведев прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

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Во вторник, 10 декабря, для "Зенита" состоится заключающий матч в Лиге Чемпионов. Соперником станет клуб из Португалии "Бенфика".СКА победил московское «Динамо» со счётом 3:2СКА переиграл московское «Динамо» на выезде со счётом 3:2. После этой игры победная серия петербуржцев достигла одиннадцати матчей. 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Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Овечкин — о решении WADA: «Грустные новости, но до Олимпиады еще много времени»Хоккеист «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года.рекламаМаркус Крамер: «Двойная победа над Норвегией в эстафете очень важна для мотивации российских лыжников»Тренер сборной России по лыжам Маркус Крамер прокомментировал победу и второе место российских команд в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.