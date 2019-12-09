Медведев прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

Овечкин — о решении WADA: «Грустные новости, но до Олимпиады еще много времени»

Хоккеист «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года.