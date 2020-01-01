Игрок Рагнар Сигурдссон покинул ФК «Ростов»

Игрок поблагодарил за все болельщиков и заявил, что будет скучать по клубу. Он пожелал удачи своим коллегам. «Я буду скучать по всем вам и моему прекрасному клубу «Ростов», — написал спортсмен.