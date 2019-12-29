«Челси» забил два мяча за четыре минуты и вырвал победу у «Арсенала»

«Арсенал» на своем поле проиграл «Челси» в лондонском дерби в рамках 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».