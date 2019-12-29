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Российские хоккеисты отказались пожать руку капитану сборной Канады

Хоккеисты молодежной сборной России отказались жать руку капитану канадской команды Барретту Хейтону по окончании матча на мировом первенстве в Чехии, пишет в воскресенье, 29 декабря, «Газета.ру».

Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева досрочно завершила тренировку перед прокатом произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске, передает ТАСС.
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