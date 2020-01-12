«Зенит» отправился на первые в этом году зимние сборы

Они пройдёт в Катаре. 27 футболистов в составе "Зенита"отправились на первые в этом году сборы в Катар в городе Доха. О зимних тренировочных сборах сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.