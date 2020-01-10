В «Барселоне» ответили на слухи о возможной отставке Вальверде

В «Барселоне» прокомментировали слухи о возможной отставке главного тренера клуба Эрнесто Вальверде после поражения в полуфинале Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (2:3). Ранее журналист Джоан Мария Поу заявил, что 13 января состоится заседание совета директоров каталонского клуба, на котором решится, продолжит ли 55-летний тренер работу с «Барселоной».