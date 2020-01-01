Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали очки в игре против «Айлендерс», но «Вашингтон» все равно проиграл

«Вашингтон» дома уступил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:4. Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился дублем, набрав 36-е и 37-е очки в рамках нынешнего розыгрыша.