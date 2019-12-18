Суарес станет лучшим, защитники забьют, а VAR обязательно случится. Прогнозы на «Барселона» — «Реал»

В последние годы культовое противостояние в Ла Лиге часто получалось неполноценным по причине отсутствия турнирной борьбы. Сейчас же с этим все в порядке.