Промоутер Усика – о заявлении президента WBO: «Вызов принят»

Александр Красюк отреагировал на заявление президента WBO Франциско Валкарселя о том, что у Джошуа и Усика есть 180 дней, чтобы провести бой. «Вызов принят», – написал Красюк в соцсети.