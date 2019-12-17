Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемКоманда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о ЗагитовойФинский вратарь забросил шайбу от своих ворот в матче Кубка Первого каналаШувалов: ВЭБ работает над поиском новых инвесторов для ЦСКАРоссийские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мираКентен Фийон-Майе: «На повороте Фуркад наехал на меня, и мы упали. Он поступил не по-спортивному»Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о ЗагитовойНа странице Team Tutberidze в Instagram появилось заявление, написанное от имени тренерской группы Этери Тутберидзе и касающееся комментариев известных персон из мира фигурного катания по поводу решения олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.рекламаСборная еле-еле дожала чехов. Шипачев настолько сильнее остальных, что даже грустноОбыграли чехов, ура. 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Встреча завершилась победой афинян со счетом 1:0.рекламаМедведев обыграл Фоньини и стал победителем выставочного турнира в Эр-РиядеРоссийский теннисист Даниил Медведев уверенно переиграл итальянца Фабио Фоньини в финальном матче выставочного турнира Diriyah Tennis Cup в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со счетом 6:2, 6:2. Поединок продлился 1 час 3 минуты.Ржига о санкциях WADA в адрес России: «Ваш игрок тоже попался на чемпионате мира»Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал поражение от команды России (3:4 Б) на Кубке Первого канала. – Что не получилось в первом периоде, который был проигран 0:2?